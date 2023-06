Un albanez a incercat a incercat sa treaca frontiera pe la Albita "blindat" de acte false. El a prezentat polititilor de frontiera atat un pasaport fals, despre care pretindea ca este emis in Grecia, cat si o carte de identitate si un permis de conducere, care, de asemenea, s-au dovedit a fi false.Pe 27 iunie, in jurul orei 04.35, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control necesare trecerii frontierei, in calitate de pasager intr-un ... citeste toata stirea