Un angajat al DGASPC Vaslui a fost trimis in judecata dupa ce a luat aproximativ 140.000 de lei de la 27 de persoane, promitandu-le diverse favoruri

Dupa ce a fost retinut in noiembrie 2024 pentru trafic de influenta, un angajat al DGASPC Vaslui a fost trimis in judecata vineri. El este acuzat ca luat aproximativ 140.000 de lei de la 27 de persoane, carora le-a promis ca le rezolva diferite probleme.Nechita Constantin, angajat la Directia Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui, retinut in luna noiembrie a anului 2023 sub acuzatia de trafic de influenta, a fost trimis in judecata sub control judiciar, in urma ... citește toată știrea