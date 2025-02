Un asteroid va purta numele muzeografului Ciprian Vintdevara

Un asteroid descoperit in anul 2015, in cadrul proiectului EURONEAR, va purta numele muzeografului Ciprian Vintdevara, sef-sectie la Observatorul Astronomic din cadrul Muzeului ''Vasile Parvan'' din Barlad si coordonator al Astroclubului ''Perseus''.Initiativa apartine astronomului roman Ovidiu Vaduvescu, recunoscut ca profesionist cu experienta internationala, care a propus Uniunii Astronomice Internationale (UAI) redenumirea corpului ceresc cu numele de catalog (694537) = 2015 SS28 in ... citește toată știrea