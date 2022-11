Un barbat din Vaslui si-a amenintat parintii cu un topor

Politistii vasluieni au folosit armamentul din dotare in cazul agresiunii de la Protopopesti, pentru a-l calma pe barbatsi-a agresat parintii si i-a amenintat cu un topor pe politistii sositi la fata locului.Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui a anuntat, joi, ca Politia municipiului Vaslui a fost sesizata de catre un asistent medical cu privire la faptul ca, in urma unei interventii in localitatea Protopopesti, comuna Tacuta, au fost gasite doua persoane care prezentau plagi ... citeste toata stirea