Un basarabean a schimbat permisul de conducere autentic cu unul fals

Politistii de frontiera de la Albita cerceteaza un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals.Pe 25 martie, in jurul orei 22.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a iesi din tara, un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova, de 58 de ani, conducand un autovehicul, inmatriculat in Germania.La controlul de frontiera, barbatul a prezentat ... citește toată știrea