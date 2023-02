Un basarabean a vrut sa treaca granita la volan, desi nu avea carnet

Un cetatean moldovean cu dubla cetateni a vrut sa treaca granita in Romania, prin Vama Albita, la bordul unei masini si nu s-a impiedicat intr-un asemenea "detaliu" precum ca nu avea permis de conducere. Politistii de frontiera il cerceteaza acum.Pe 4 februarie, in jurul orei 15.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a iesi din tara, un barbat cu cetatenie romana si Republica Moldova, de 22 de ani, care conducea un ... citeste toata stirea