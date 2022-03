Un camion s-a rasturnat si a rupt un stalp de electricitate, care a cazut peste doi copii in Vaslui/ Unul dintre copii este in stare grava si va fi dus cu elicopterul SMURD la Iasi

Doi copii au fost raniti, sambata, in judetul Vaslui, dupa ce un camion s-a rasturnat si a lovit un stalp de electricitate, care s-a rupt si a cazut peste ei. Unul dintre copii este in stare grava si va dus cu elicopterul SMURD la Iasi. Soferul camionului primeste si el ingrijiri medicale, transmite News.roAccidentul s-a produs in localitatea Siscani, comuna Hoceni, fiind implicat un camion. Acolo intervin Sectia de pompieri Husi, cu doua autospeciale si echipaje specializate, si o ambulanta ... citeste toata stirea