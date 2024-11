Un conflict mai vechi l-a facut sa-i dea unui consatean cu toporul in cap

Un barbat de 49 de ani, din comuna Osesti, a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce, in week-end, pe fondul unui conflict mai vechi, i-a dat in cap unui consatean cu zece ani mai tanar cu muchia toporului. Individul este cercetat pentru infractiunea de varamare corporala.Politistii Sectiei 2 Politiei Rurala Vaslui au probat activitatea infractionala a unui barbat de 49 de ani, din comuna Osesti, banuit de comiterea infractiunii de vatamare corporala, comisa vineri, 1 noiembrie, in localitatea ... citește toată știrea