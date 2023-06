De dorul parintilor, care lucreaza in Italia, un copil de 14 ani din Republica Moldova, ramas cu bunicii, a trecut in inot Prutul pentru a ajunge la parinti. Politistii de frontiera vasluieni l-au gasit dezorientat prin Dranceni si l-au predat celor de la Protectia Copilului.Mizercui, pe 14 iunie, in jurul orei 14.30, patrula mixta, formata din politist de frontiera roman si politist de frontiera din Republica Moldova, care supravegherea frontiera pe teritoriul Republicii Moldova, a informat ... citeste toata stirea