Un copil de un an si doua luni a fost gasit mort intr-un parau

Un baiat in varsta de un an si doua luni, disparut de la domiciliu, duminica dupa-amiaza, a fost gasit decedat intr-un parau, la aproximativ 500 de metri de casa, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui.Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Daniel Ungureanu, mama copilului le-a declarat autoritatilor ca a constatat disparitia acestuia in jurul orei 17,30, iar baietelul a fost mai intai cautat de membrii familiei, dupa care incidentul a fost anuntat