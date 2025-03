Un copil din clasa a 5-a, batut de tatal unui coleg cu care avusese un conflict, in Vaslui: "I-o dat cu picioarele. L-a pus jos, nu mai avea baiatul aer"

"Plangeam si nu stiam cum sa ajung mai repede la politie. Baiatul deja era vanat la spate cum l-a batut. I-o dat cu picioarele, l-au luat de gat prima data. L-a pus jos, nu mai avea baiatul aer", a declarat Cecilia Obreja, mama copilului agresat. Un om in toata firea napustit pe o mana de om. Barbatul a venit la scoala hotarat sa-si razbune fiul. Sa-i faca dreptate cu pumnul, dupa ce un alt coleg ar fi intrat cu el in conflict. Sub privirile speriate ale celorlalti elevi, furia tatalui este ... citește toată știrea