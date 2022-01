Un focar stins si un focar de pesta porcina activ, in judetul Vaslui

Judetul Vaslui se inscrie pe harta pestei porcine cu un focar stins, saptamana trecuta, printre cele 88 la nivel national, dar din pacate si cu unul activ, printre cele 135 din toata tara.La sfarsitul saptamanii trecute, in judetul Vaslui se inregistra un focar de pesta porcina africana (PPA) activ, printre cele 135 de focare active la nivel national, dupa ce 88 de focare au fost stinse in intervalul 30 decembrie - 6 ianuarie, printre care unul in judetul Vaslui.Potrivit unui comunicat remis ... citeste toata stirea