Un fost avocat vasluian, ajuns presedintele Curtii Constitutionale

Fost avocat in Vaslui, in perioada 1977-1990, Marian Enache a fost ales, pe 11 iunie 2022, presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) prin votul secret al judecatorilor CCR, care au depus juramantul in fata presedintelui Romaniei.Pe 11 iunie, Marian Enache, avocat in Baroul Vaslui in perioada 1977-1990, a fost ales presedinte al Curtii Constitutionale (CCR) prin votul secret al colegilor judecatori, care a avut loc dupa ce noii judecatori la CCR au depus juramantul in fata ... citeste toata stirea