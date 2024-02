Florin Acatrinei, interul dreapta a echipei CSM Vaslui, a fost desemnat in echipa ideala a ultimei etape, a 15-a din Liga Zimbrilor, in urma prestatiei foarte bune din meciul cu CSA Steaua.In urma meciului foarte bun facut in ultima etapa, a 15-a a Ligii Zimbrilor, jucatorul echipei vasluiene CSM Vaslui, Florin Acatrinei, inter dreapta, s-a facut remarcat ... citeste toata stirea