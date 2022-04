In aceasta dimineata, pompierii militari din cadrul Detasamentului Vaslui au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un microbuz, in municipiul Vaslui, pe strada Castanilor, la intersectia cu Delea sat.In mijlocul de transport in comun apartinand unei societati din municipiul Vaslui se aflau ... citeste toata stirea