Noaptea trecuta, pompierii barladeni au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o ambulanta SMURD tip B2 si echipaje specializate, pentru limitarea si lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un microbuz care efectua curse regulate la/de la un agent economic, pe raza localitatii Simila, comuna Zorleni.In momentul izbucnirii incendiului, in microbuzul aflat in mers se aflau opt persoane, soferul si sapte pasageri. Ei au avut timp sa se autoevacueze in siguranta inainte ca ... citeste toata stirea