Un moldovean voia sa intre in tara cu 528 pachete de tigari de contrabanda ascunse in podeaua masinii

Politistii de frontiera la la Vama Albita au descoperite 528 de pachete de tigari de contrabanda, ascunse sub podeaua si pragurile autoturismului unui cetatean din Republica Moldova, care intentiona sa le introduca in tara. El a ramas si fara tigari, dar si fara masina. I s-a intocmit dosar penal.Pe 13 februarie, in jurul orei 08.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, conducand un autoturism inmatriculat ... citește toată știrea