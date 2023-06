Dupa ce, pe 1 iunie, cinci dintre cateii cazati in adapostul public al Barladului si-au gasit stapani in cadrul primei editii a targului de adoptii organizat, iata ca luni, 12 iunie, alti 13 caini au fost adoptati. De aceasta data, patrupedele au fost luate de un ONG din Focsani.Evident, dupa ce angajatii Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan din Barlad au facut toate demersurile necesare pregatirii animalelor pentru a putea fi transportate in judetul Vrancea. Conform contractului ... citeste toata stirea