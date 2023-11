In varsta de numai 41 de ani, maiorul barladean Florin Burghelea, mult timp ofiter in armata si, de cativa ani, pompier cu atributii de comanda in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, s-a stins fulgerator din viata, in urma unui infarct suferit acum cateva zile. Desi a lasat in urma o sotie indurerata si doi copii, familia a fost de acord sa-i doneze organele.In cursul zilei de ieri, 15 noiembrie, maiorul Florin Burghelea, un pompier din Barlad, s-a stins din viata la o ... citeste toata stirea