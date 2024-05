Un primar PSD din Vaslui a fost saltat de Politie: A incercat sa dea spaga unor politisti sa isi scape nevasta de amenda!

Un fost primar al comunei Pogana si actual candidat PSD la fotoliul de edil-sef a fost retinut de politisti dupa ce ar fi incercat sa mituiasca doi politisti. Potrivit unui comunicat de presa remis de Directia Generala Anticoruptie - Serviciul Judetean Vaslui, in cursul zilei de 19 mai, in jurul orei 11.40, politistii au efectuat un control la o societate comerciala situata in comuna Pogana, judetul Vaslui, administrata de sotia barbatului retinut, iar pentru a nu se lua masurile legale fata de ... citește toată știrea