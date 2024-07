Un sofer a reusit sa-i uimeasca pana si pe politisti: Rupt de beat, facea depasiri pe contrasens

Un barbat care a circulat haotic pe DN 15 D, in judetul Vaslui, a fost plasat cub control judiciar. El a mers cu masina pe contrasens si pe acostament, efectuand depasiri periculoase, fiind blocat de politisti in trafic. Avea o alcoolemie de 1.04 mg/l alcool pur in aerul expir."Politistii Serviciului Rutier, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, efectueaza cercetari fata de un barbat, in varsta de 42 de ani, din municipiul Vaslui, banuit de comiterea unei infractiuni contra ... citește toată știrea