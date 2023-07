Duminica, pe 2 iulie, politistii rutieri au oprit pe DE 581, in apropiere de Barlad, un cetatean din Republica Moldova care fusese prins pe radar cu o viteza de 206 de km pe ora, pe un sector de drum unde viteza maxima admisa era de 100 km pe ora.Duminica, pe 2 iulie 2023, la ora 18.46, politistii Serviciului Rutier aflati in serviciu de supraveghere, indrumare si control al traficului rutier pe drumul european DE 581, in apropiere de municipiul Barlad, au depistat si oprit pentru ... citeste toata stirea