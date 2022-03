Un tanar de 18 ani, baut si fara permis, a accidentat 3 oameni intr-o statie si a fugit!

Pe 20 martie, la ora 17.42, Politia Municipiului Husi a fost sesizata, prin 112, despre faptul ca, in localitatea Leosti, comuna Padureni, a avut loc un accident rutier, in urma caruia au fost vatamate 3 persoane, iar conducatorul autoturismului implicat a parasit locul accidentului.In urma cercetarilor efectuate, echipa operativa de cercetare, formata din politisti rutieri si de ordine publica, au depistat si identificat autoturismul, inmatriculat in judetul Vaslui, implicat in evenimentul ... citeste toata stirea