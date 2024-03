Un tanar din Vaslui a dat foc casei parintilor. 80% din locuinta s-a facut scrum

Un barbat de 27 de ani este anchetat pentru distrugere, dupa ce a dat foc locuintei parintilor sai. Nu se cunosc deocamdata motivele care l-au determinat pe tanar sa recurga la acest gest.O locuinta din comuna Tutova a ars, in noaptea de miercuri spre joi, in urma unui incendiu provocat de fiul proprietarilor.Potrivit pompierilor, barbatul in varsta de 27 ani, fiul proprietarilor a stropit cu un lichid combustibil bunurile din casa, dupa care le-a dat foc."Detasamentul de pompieri Barlad ... citește toată știrea