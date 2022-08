Pe 4 august, politistii vasluieni au depistat un barbat care figura urmarit international, in baza unui mandat european de arestare.Joi, 4 august 2022, politistii Serviciului Investigatii Criminale, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, au depistat in municipiul Vaslu un barbat in varsta de 38 de ani, din localitatea Carja, orasul Murgeni, judetul Vaslui.Pe numele ... citeste toata stirea