Vasluienii care locuiesc in comunele Ivanesti, Dragomiresti si Pungesti au fost anuntati prin mesaj RO-Alert ca, in apropierea localitatii Ursoaia, din Ivanesti, a fost semnalata prezenta unui urs.Locuitorii celor trei comune au fost sfatuiti sa stea in case si sa se fereasca de salbaticiune, pentru a nu se pune singuri in pericol. Notificarea privind aparitia unui astfel de animal salbatic vine la circa trei saptamani de la un incident similar. Atunci, mai exact pe 9 mai, niste localnici din ... citeste toata stirea