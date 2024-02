Un vasluian a fost prins conducand sub influenta a trei substante psihoactive!

Alti patru conducatori auto s-au ales cu dosare penale pentru "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" * alcoolemiile inregistrate au fost de la 0,42 la 0,80 mg/l alcool pur in aerul expiratPolitistii vasluieni efectueaza cercetari fata de mai multe persoane care au fost depistate zilele trecute, pe drumurile publice ale judetului Vaslui, in timp ce incalcau prevederile legale in vigoare.La data de 11 februarie 2024, ora 18.20, politistii Biroului Rutier Husi, ... citește toată știrea