Un vasluian s-a spanzurat in curte in timp ce pompierii stingeau incendiul de la casa careia el ii daduse foc. Ce sta in spatele gestului extrem

Un vasluian s-a spanzurat in curte in timp ce pompierii stingeau incendiul de la casa careia el ii daduse foc. Ce sta in spatele gestului extremUn barbat de 51 de ani a fost gasit spanzurat in satul Armasoaia, comuna vasluiana Pungesti, dupa ce isi incendiase casa. El era in divort cu sotia si a amenintat-o pe femeie ca, daca nu se va intoarce acasa, va da foc la tot si apoi se va spanzura, lucru pe care l-a si facut.Un incident incheiat tragic a avut loc miercuri noaptea, in satul ... citește toată știrea