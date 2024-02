Urbea Food Fest, eveniment al carui obiectiv este sa promoveze cultura ospitalitatii si sa aduca atmosfera marilor festivaluri in orasele medii si mici din Romania, se va desfasura in acest an si in Vaslui, alaturi de alte cinci orase: Suceava, Campulung, Alba Iulia, Deva si Piatra Neamt."Participantii se vor putea bucura de preparate de street food din cele mai apreciate bucatarii ale lumii, show-uri culinare sustinute de chefi celebri, demonstratii de flair bartending si ateliere de gatit ... citeste toata stirea