Prefectul a anuntat ca alte 13 animale au fost vazute in judet.Prezenta unui urs a fost semnalata in comuna vasluiana Arsura, niste tineri care au iesit intr-o padure din zona anuntand ca au vazut urme ale animalului.Primarul comunei, Andrei Nastase, le recomanda cetatenilor sa fie precauti si sa anunte imediat autoritatile, avand in vedere ca in imprejurimi ar fi fost vazut un urs.M-am deplasat personal in zona respectiva si am vazut urmele care par sa fie ale unui urs. Tinerii care au ... citeste toata stirea