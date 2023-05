Dupa ce a fost semnalat in Ivanesti joi, astazi dmineata prezenta ursului care, cel mai probabil, a venit din judetul Bacau, a fost anuntata in Zona Industriala a municipiului Vaslui, cetatenii fiind avertizati prim mesaj RO-Alert."In aceasta dimineata a fost semnalata prezenta unui urs in Zona Industriala a municipiului Vaslui - cartier Rediu, pe dealul aflat vis-a-vis de fosta fabrica IAMC Vaslui. In zona au fost deplasate echipaje ale Jandarmeriei Vaslui si o ambulanta tip B2. Locuitorii au ... citeste toata stirea