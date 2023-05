Incepand de duminica, 28 mai, partidul Uniunea Salvati Romania (USR) - Filiala Locala Barlad are conducere noua. Astfel, dupa sase ani in care presedinte a fost medicul Ovidiu Ciobotaru, ales in doua mandate a cate 2, respectiv 4 ani, sefia a fost preluata de viceprimarul Ana Maria Vintila. De altfel, aceasta a fost singurul membru de partd ce si-a depus candidatura pentru fotoliul de presedinte."A fost un pas firesc pentru mine de a-mi asuma candidatura pentru presedintia USR Barlad si sunt ... citeste toata stirea