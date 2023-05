In fiecare an, pe data de 2 Mai, sarbatorim Ziua nationala a tineretului, un moment care aduce in centrul atentiei tuturor o resursa importanta a fiecarei comunitati, o resursa de care depinde viitorul nostru si calitatea acestuia.O vorba veche spune ca "Cine nu are batrani, sa si-i cumpere!", dar aceeasi intelepciune populara ne invata ca este "Vai de saraca tara, cand i-au plecat tinerii afara".Acesta este si motivul pentru care USR Vaslui pretuieste tinerii, le sustine valorile, le ... citeste toata stirea