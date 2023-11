Useristii vasluieni au marcat 7 ani de la infiintare intr-un cadru festiv, la sediul partidului, reamintindu-si momente din activitate, ca si campaniile desfasurate, precum "In sfarsit ai cu cine!", "Fara penali in functii publice!", "Oameni noi in politica", "USRadar in municipiul Vaslui" sau "Fara pacanele langa scoli" reafirmand ca lupta pentru "O Romanie fara hotie". In prezenta liderilor de partid, presedintele organizatiei a privit si spre viitor: "Vom continua sa muncim pentru ca in 2024, ... citeste toata stirea