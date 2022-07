USR Vaslui nu gireaza ilegalitatile PSD din Consiliul Local

PSD Vaslui blocheaza in mod abuziv inlocuirea unui consilier local USR, provocand astfel o situatie in care deciziile Consiliului Local Vaslui ar fi aprobate intr-un mod ilegal.In sedinta din 30 iunie 2022, primul proiect de pe ordinea de zi se referea la vacantarea unui post de consilier local, in vedea inlocuirii acestuia cu urmatoarea persoana de pe lista de candidati USR. Nu exista nici un dubiu asupra acestei inlocuiri, asa ca blocarea deciziei de catre consilierii locali PSD este un abuz. ... citeste toata stirea