"Pentru al treilea an la rand, Vasluiul, prin tinerii sai, participa la competitia "Capitala tineretului din Romania" si sunt sanse mari sa castigam titlul pentru anul 2025. Pornita de la o dorinta, o emotie si o bucurie, miscarea de tineret din Vaslui a devenit o stare, un fenomen care a generat in acesti ani credinta ca Vasluiul merge mai departe. Datorita visului si initiativei care le apartin in totalitate, a motivatiei de care dau dovada pentru ca viitorul tinerilor in acest oras sa fie ... citeste toata stirea