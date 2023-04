USR Vaslui vine in ajutorul celor care vor sa aplice in programul Rabla local. Vasluenii sunt asteptati la sediul formatiunii politice din Strada Stefan cel Mare, la nr. 187. Intre orele 18:00 si 20:00 de marti, miercuri si joi, duminica intre orele 10:00 si 12:00, cei interesati vo fi consiliati pentru a se inscrie in program.Pentru a se inscrie cu succes in programul Rabla local, prin care vor putea sa-si vanda masinile mai vechi de 15 ani in schimbul sumei de 3.000 de lei, vasluieni vor fi ... citeste toata stirea