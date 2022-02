Vaccinarea, un pas inainte si doi inapoi: doar municipiul Husi a mai depasit pragul de 35%, dupa Muntenii de Jos si Barlad!

Dupa mai bine de un an de cand a inceput campania nationala de vaccinare anti SARS-CoV-2, circa 230.000 de doze de vaccin au fost administrate la nivelul judetului. Asa cum era de asteptat, cele mai multe populatiei din mediul urban. Asa cum rezulta din cea mai recenta situatie realizata pe fiecare UAT in parte, cele mai mari procente ale persoanelor imunizate se inregistreaza in Muntenii de Jos (37,70%), Barlad (35,95%), Husi (35,28%), Arsura (32,48%) si Dranceni (32,00). La polul opus, cele ... citeste toata stirea