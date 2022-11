Varianta Ocolitoare a Barladului intra in sezonul rece cu un procent de executie de 50%!

La mai bine de doi ani de la debutul lucrarilor la Soseaua de Centura a Barladului, respectiv un an pana la termenul de finalizare, oficialii CNAIR anunta un procent de executie de numai 42%, in timp ce reprezentantii constructorului care a preluat contractul estimeaza ca se apropie deja de 50%.Zilele trecute, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat pe site-ul propriu cea mai recenta situatie a stadiului in care se afla Variantele de Ocolire (VO) din ... citeste toata stirea