Vascar, unul dintre principalii producatori de preparate din carne si conserve din Romania, a primit acreditarea de a exporta pateuri si conserve din carne de porc pe piata din Statele Unite in urma unui audit al Food Safety and Inspection Service (FSIS) efectuat in Romania.Auditul a avut ca scop stabilirea echivalentei intre sistemul de inspectie a carnii din Romania si cel din Statele Unite. Pe tot parcursul acestui proces, demarat in 2021, managementul companiei si echipa tehnica a fost in ... citeste toata stirea