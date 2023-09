Cu doar 15,8% a fost cresterea cifrei de afaceri a companiilor antreprenoriale din judet in 2022 fata de 2021, in vreme ce in judetul Botosani, celalalt judet din regiune cu care suntem obisnuiti sa impartim coada clasamentelor economice, cresterea a fost de 41,4%. Potrivit studiului ScaleOut 4×10, realizat de Fundatia Romanian Business Leaders (RBL) si ING Bank Romania, judetul Bacau se situeaza pe primul loc in Moldova la cifra de afaceri totala a celor mai mari 10 companii ... citeste toata stirea