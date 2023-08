Un individ din municipiul Vaslui a fost prins in flagrant de procurorii DIICOT Vaslui in timp ce avea asupra lui circa 45 de grame de cocaina, pe care incerca sa le vanda clientilor din municipiul Vaslui. Acesta este cercetat pentru trafic de droguri de risc si mare risc si introducere in tara, fara drept, de droguri de mare risc si a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca judecatorii sa decida daca il vor aresta pentru 30 de zile.Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de ... citeste toata stirea