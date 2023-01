Vasluian, mare iubitor de plante, cautat pentru trafic de droguri in Belgia, depistat la controlul de frontiera in Albita

Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un cetatean roman cautat de autoritatile din Belgia, care este cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri pe teritoriul acestui stat.In data de 17 ianuarie a.c., in jurul orei 17.55, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita -I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a iesi din tara, cu autoturismul propriu, un vasluian, in varsta de 36 de ani.La ... citeste toata stirea