Vasluianca Adelina Mihai, medalie de aur la Cupa Mondiala la taekwon-do ITF

Vasluianca Adelina Mihai a obtinut medalia de aur la Cupa Mondiala la taekwon-do ITF desfasurata in orasul Mar del Plata, din Argentina.Vasluianca Adelina Mihai a concurat pentru Romania din partea clubului Iron First Cluj, fiind cea mai buna la categoria lupta senioare, in cadrul celei de-a IX-a editie a Cupei Mondiale la taekwon-do ITF desfasurata in orasul argentiniam Mar del Plata.