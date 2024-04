Vasluianca Iuliana Buhus, bronz la Cupa Mondiala de Canotaj din Italia

Prestatie frumoasa a canotoarei Iuliana Buhus, care a reprezentat Romania, la Cupa Mondiala de Seniori I, desfasurata in acest week-end, la Varese, Italia. Sportiva din Alexandru Vlahuta a concurat in proba de opt plus unu (W8+) si a cucerit medalia de bronz.Intre 12 - 14 aprilie, lacul Varese, aflat langa orasul cu acelasi nume, din Nordul regiunii Lombardia (Italia), a gazduit prima competitie internationala majora dedicata seniorilor din sezonul pe apa 2024, aflata in calendarul Federatiei ... citește toată știrea