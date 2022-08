Vasluianul vinovat de accidentul de la Cantalaresti, soldat cu cinci victime, a fost retinut de politisti

Barbatul de 53 de ani care a produs accidentul rutier de pe 5 august, din comuna Stefan cel Mare in care au fost raniti cinci oameni a fost retinut de politisti si acuzat de "vatamare corporala din culpa" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante". Testat la fata locului, el prezenta o alcoolemie de 0.88 mg/l alcool pur in aerul expirat.Politistii Serviciului Rutier, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, l-au retinut pe barbatul de 53 de ani, ... citeste toata stirea