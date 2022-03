Vasluienii aflati in situatii dificile au cerut ajutoare financiare de la CJ

Ajunsi in situatii grele si nestiind cui sa se adreseze pentru ajutor, multi vasluieni au apelat, anul trecut, la Consiliul Judetean. Cele mai multe dintre cele 160 de petitii primite de institutie in 2021 au venit din partea unor oameni in situatii de deficultate.Cele mai multe dintre cele 160 de petitii adresate de vasluieni pe parcursul anului trecut catre Consiliul Judetean (CJ) au venit din partea unor oameni ajunsi in situatii de dificultate care au cerut ajutoare financiare pentru ... citeste toata stirea