O noua culoare pe harta politica a judetului, galbenul AUR, care si-a atribuit primariile Berezeni si Tacuta, un USR care a castigat o singura primarie, la Bogdanesti, un PNL incremenit in cateva victorii trecute, iar in rest titlurile de presa ale celorlalte alegeri raman valabile: "JUDEEsUL ROSU". Cu o prezenta la vot de doar 37,23%, cea mai redusa din tara, vasluienii au ales ..."neschimbarea", in ciuda sloganului consacrat, folosit si in aceste alegeri de partidele din opozitie. PSD a ... citește toată știrea