Vasluienii au mania vitezei

213 dintre cele 342 de sanctiuni aplicate de politistii rutieri vasluieni in saptamana trecuita au fost pentru depasirea limitelor maxime de viteza admise. Mai ales in aceasta perioada, in care iarna si-a intrat in drepturi iar carosabilul nu se prezinta in cele mai bune conditii, politistii le atrag atentia vasluienilor sa adapteze viteza la conditiile de drum si trafic.In cadrul activitatilor desfasurate pe drumurile publice din judetul Vaslui de 311 de politisti saptamana trecuta, acestia ... citeste toata stirea