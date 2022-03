Vasluienii care gazduiesc refugiati sunt obligati sa anunte politia

Unul dintre punctele de frontiera cele mai solicitate de refugiati este cel de la Vama Albita, din judetul Vaslui. Pe aici continua sa intre sute de cetateni ucraineni, ingroziti de ceea ce se intampla in tara lor.Vorbim de foarte multe femei cu copii, data fiind situatia barbatilor cu varsta cuprinsa intre 18 si 60 de ani, care nu pot parasi Ucraina. 22 de copii si cinci adulti, care au trecut granita prin vama Albita au fost cazati, zilele trecute, in comuna Laza, in vila unei persoane care ... citeste toata stirea